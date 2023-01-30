Украинские беженцы при возвращении в Польшу должны предъявить документ Diiapl

Правительство Польши предоставило возможность украинцам, приехавшим в страну после 24 февраля 2022 года, сформировать электронный документ Diia.pl. Этот документ фактически приравнивается к виду на жительство, то есть к карте побыту.

Кроме этого, Diia.pl пригодится во время повторного пересечения украинско-польской границы. Зачем это нужно, рассказали в Пограничной службе Польши.

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При въезде в Польшу украинцы должны показать документ Diia.pl

Выезд из Польши сроком менее 30 дней не лишает украинских беженцев права на льготы. Но когда граждане Украины, имеющие статус временной защиты, возвращаются в Польшу, во время паспортного контроля они должны предоставить польской пограничной службе документ Diia.pl и сообщить, что они пользуются временной защитой.

В противном случае есть риск потерять статус PESEL UKR. Дело в том, что при въезде в Польшу данные иностранца не будут внесены в реестры, на основе которых предоставляется статус временной защиты и связан с многочисленными социальными правами.

Документ Diia.pl дают право украинцам на:

пересечение внешних границ ЕС и внутренних границ стран Шенгенского соглашения;

нахождение на территории Польши в течение срока действия документа;

пребывания на территории других государств Шенгена до 90 дней за последние 180 дней.

Вид на жительство diia.pl в мобильном приложении mObywatel доступен тем иностранцам, на которых распространяется Specustawa и имеющим номер PESEL UKR и создали доверенный профиль.