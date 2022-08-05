Что следует учитывать при переезде в Норвегию: советы для украинских переселенцев

Для временной иммиграции на фоне войны Норвегию украинцы выбирают не так часто, как ту же Польшу, Чехию или Германию. Однако и в этой скандинавской стране есть немало беженцев из Украины.

Так что если и вы планируете ехать в Норвегию в поисках спасения от войны, вам следует знать некоторые нюансы. Собрали рекомендации от людей, которые уже переехали в страну, чтобы учесть все нюансы и особенности иммиграции.

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Что следует учесть украинцам при переезде в Норвегию

Норвегия не член ЕС, поэтому подача документов здесь отличается на законодательном уровне.

Сначала нужно зарегистрироваться в полиции как беженец. Так вы будете иметь право на медицинское обслуживание и находиться в стране легально. Далее нужно будет подать пакет документов в миграционную службу на получение разрешения на временное или постоянное проживание.

Существует 2 типа переезда в Норвегию: как переселенец, или приезд к родным или друзьям.

Лучше ехать не в большие города, а в меньшие.

Если вы приехали как беженец, вас сначала поселят в отель или лагерь. Здесь с поиском жилья и документов помогут волонтеры.

Если направляетесь к родным, то при пересечении границы обязательно скажите, что вы беженец, но есть где остановиться. Затем нужно регистрироваться на адрес человека, готового принять вас у себя. Также в этом случае оформлять все документы вам тоже придется самостоятельно.

Если вы приехали с домашним питомцем, то животное заберут на обязательный карантин.

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