Более 80% беженцев из Украины в Нидерландах трудоустроились: в каких отраслях

Более 79 000 бежавших от войны украинцев нашли убежище в Нидерландах. Большинство из них уже нашли работу.

В Нидерландах трудоустроились 83% украинских беженцев

Речь идет об около 83%. Это рекордные темпы трудоустройства для беженцев в этой стране.

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Сейчас в Нидерландах проживает около 55 тысяч украинцев от 18 до 65 лет. В Агентство по страхованию сотрудников (UWV) поступило 46 тысяч сообщений от работодателей, принявших на работу украинцев, или около 83%. К концу августа это было еще почти 60%,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что количество трудоустроенных лиц может быть несколько меньше, чем в отчетах UWV. К примеру, один украинец устроился на две работы или уехал без предупреждения. Но даже с учетом таких "двойных" отчетов по меньшей мере 72% украинских беженцев от 18 до 65 лет в Нидерландах работают.

Граждане Украины преимущественно заняты в гостиничной и ресторанной индустрии и находят работу через агентства по трудоустройству. Большинство работает в больших городах, таких как Амстердам и Гаага.

Нидерландские работодатели заинтересованы в украинских работниках, которые решают проблему нехватки рабочих рук и выкладываются на работе. А интеграция украинцев на рынок труда происходит гораздо быстрее других соискателей убежища.