Уже в понедельник, 21 марта, в Чехии будет действовать специальный закон, регулирующий предоставление защиты, виз, трудоустройства, социального обеспечения, доступа к медицинскому обслуживанию или образованию для беженцев.

К теме Работа для украинцев в Праге: какие вакансии предлагают

Работа без спецразрешения

Иностранцам из стран, не входящих в ЕС, в Чехии обычно требуются разрешения на работу. Однако по новому закону беженцы из Украины с визой имеют такой же статус, как и мигранты с видом на жительство.

Поэтому им не нужно обращаться за разрешением. Они могут искать работу напрямую, им не нужно идти в бюро по трудоустройству.

Безработные и гуманитарная помощь

Беженцы также могут зарегистрироваться как безработные. Затем бюро по трудоустройству предоставит им консультации и при соблюдении условий поддержку и, при необходимости, переподготовку и помощь по трудоустройству.

Бюро труда уже предложило на своем сайте 342 тысячи вакансий. Три четверти были для людей без образования или с базовым образованием. Около 13 тысяч должностей предназначались для студентов университетов и 23 тысячи должностей для выпускников средних школ.

Беженцы также могут получить новую гуманитарную помощь в размере 5000 крон для обеспечения потребностей и начала жизни в Чехии. Они имеют право на это в течение месяца с момента получения визы.

Закон о трудоустройстве и социальном обеспечении беженцев из Украины должен действовать до конца марта следующего года.

Сколько украинских беженцев в Чехии

По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, в Чехию прибыло 270 тысяч украинцев, половина из них – дети. По словам некоторых губернаторов, количество вновь прибывших составляет уже около 300 тысяч человек. МВД Чехии уже выдало более 200 тысяч виз.

К слову, начала работу UA Talents – платформа трудоустройства для украинцев, вынужденно покинувших свои дома и переместившихся в другие города или за границу. Среди первых партнеров инициативы – Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Уже на старте доступно 5 000 предложений по работе.

Интересно – Папа Франциск написал пост на украинском