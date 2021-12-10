Украинское посольство победило в конкурсе имбирных пряников от Госдепа США: фото впечатляют

Украинские дипломаты приняли участие в конкурсе имбирных коврижек, организованном Госдепом. Их выпечка поразила всех и получила первое место.

Наше посольство представило огромный пряник в форме Ласточкиного гнезда. Это уникальный неоготический замок, расположенный в оккупированном Крыму.

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Конкурс организовывал Офис зарубежных представительств Государственного департамента США. В американском посольстве поздравили украинских коллег. Там подчеркнули, что их пряник в форме замка Ласточкиного гнезда – невероятный. Кроме того, там поздравили украинцев с праздниками. "Крым – это Украина", – подытожили в сообщении.

Отметим, что Ласточкино гнездо – это памятник архитектуры, расположенный на 40-метровой скале Ай-Тодорского мыса в оккупированном Крыму. Его построили в XIX веке.



Украинские дипломаты у уникальной выпечки / Фото со страницы посольства Украины



Имбирный пряник украинцев получил первое место / Фото со страницы посольства Украины

США поддержали важный сигнал о Крыме

Такой радостной вестью поделились и в фейсбуке украинского посольства. Они объяснили, что в этом конкурсе принимали участие иностранные дипломатические представительства в Вашингтоне. "Мы выбрали тематику Крыма, наша Наира Оборская создала невероятное Ласточкино гнездо", – уточнили там.

Спасибо американским коллегам из Офиса иностранных представительств Госдепа США за отличную идею конкурса и за то, что поддержали наш сигнал, что Крым, – это Украина,

– подытожили в сообщении.

Полный текст сообщения американского посольства в твиттере:

"Поздравляем посольство Украины с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Госдепа с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком в Украине. Поздравляем с праздниками, и #КрымЦеУкраина"