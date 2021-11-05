Украинская студентка трагически погибла в Бельгии: девушку сбил трамвай

В бельгийском городе Льеж трагически погибла 28-летняя украинка Элла Петниченко. Во вторник, 2 ноября, ее насмерть сбил трамвай.

Трагическое известие о смерти украинки сообщили в фейсбуке Королевской консерватории города Льеж (IMEP). Там подчеркнули, что Петниченко была "блестящей студенткой".

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"С большой грустью мы узнали о случайной смерти Эллы. Все наши мысли с ее родными и близкими, которым выражаем глубокое соболезнование", – говорится в сообщении учебного заведения. В комментариях свои слова поддержки и сострадания оставляют преподаватели и друзья девушки.

"Мое сердце разбито, опустошено. Я знала, что ты особенная и не только из-за таланта. Ты чувствительна, красива и храбра. Я представляла твое светлое будущее, полное успеха и музыки. Но не могла представить, что судьба будет такой жестокой", – написала одна из подруг погибшей.

Девушка получила смертельные травмы

По информации издания bx1, трагедия произошла вечером 2 ноября около 19:00. Трамвай линии B2 сбил украинку, переходившую дорогу на остановке Union. На место оперативно прибыли полиция и экстренные службы. Впрочем, спасти женщину не удалось. Обстоятельства ее гибели будут выяснять правоохранители. Водитель транспортного средства доставлен в больницу. Как пишут бельгийские СМИ, он шокирован произошедшим.

Что известно об Элле Петниченко

Петниченко – родом из города Северск, что в Донецкой области. Как пишет местное издание La Capitale, девушка переехала в Бельгию в 2017 году и мечтала стать оперной певицей. В Украине у нее осталась мама. Семья, принимавшая Эллу в Льеже, не верит в версию о самоубийстве. Ведь только недавно она прошла отбор на престижный конкурс Viñas в Париже. Это один из важнейших конкурсов в мире оперы для молодых исполнителей.

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