Американцы восхищаются традициями: как украинцы праздновали Рождество в Колорадо

Украинская диаспора, проживающая в Денвере (Колорадо, США), отпраздновала Рождество с соблюдением давних традиций. Так, они устроили Вертеп и колядовали по домам.

К сожалению, в прошлом году пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Как украинцы провели праздник в этом году – рассказываем дальше.

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Дом за тысячи километров от Родины

Три калача, кутья, вареники, узвар, ушки в борще – все это всегда есть на праздничном столе. Украинцы стремятся передавать рождественские традиции следующим поколениям. Для них это способ сохранения языка и культуры исторической Родины, ведь многие прихожане церкви родились уже в США.

К примеру, американец украинского происхождения Михаил Вигяр рассказал, что в этой церкви крестился сам и крестил своих детей. Мама мужчины учила своих детей прежде всего украинскому. Такой пример перенял и сам Михаил. "Для меня это родной дом и часть Украины в Денвере", – говорит он.

Местные украинцы убеждены, что на Рождество и Пасху община должна собираться возле церкви. После службы и вертепа украинцы традиционно колядуют. Сначала они наведываются к священнику, а затем к старшим прихожанам и тем, кто физически не смог прийти в церковь на Рождество. До пандемии коронавируса украинцы колядовали и в американских домах и госпиталях, поэтому надеются возродить эту традицию в следующем году.

Украинскими традициями восхищаются и американцы

Прихожане рассказывают, что некоторые американцы являются настоящими ценителями украинских колядок. "Им нравится наш обряд, поэтому они начали посещать украинскую церковь", – говорит Арета Колодий. Теперь каждое воскресенье здесь служат на двух языках.

Как украинцы праздновали Рождество в США: смотрите видео