Украинская молодежь в Испании приглашает на антивоенную выставку

Союз украинской молодежи (СУМ) в Испании пригласил посетить выставку. Это художественный акт, демонстрирующий нелепость той войны, которую начала Россия против суверенной Украины.

Выставка открылась в музее La Neomudéjar в Мадриде. Об этом СУМ в Испании сообщает в Фейсбуке.

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Подробнее о выставке

"Друзья, в Музее La Neomudéjar в Мадриде открылась коллективная антивоенная выставка. Для осуждения военных действий в Украине и бессмысленности войны вообще в выставке принимают участие артисты разных стран в таких сферах искусства, как: рисование, скульптура, фотография, видео. Среди них есть и украинские имена", – говорится в сообщении.

Известно, что один из фотографов давно причастен к Союзу Украинской Молодежи в Испании.

Продлится выставка до 22 мая 2022 года.

В итальянском музее открыли выставку на тему войны в Украине / Фото Союз Украинской Молодежи в Королевстве Испании