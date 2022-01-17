Украинская группа Go_A выступит в Польше: где и когда состоится концерт
17 января 2022 , 17:37Читати новину українською
Источник:UAinKRAKOW
После триумфа на Евровидении украинская группа Go_A завоевала множество фанатов в Европе. С нетерпением выступления украинцев ждут жители Кракова.
Сейчас группа активно гастролирует по Украине и за ее пределами. Кроме того, музыканты уже трудятся над новым альбомом.
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Когда и где состоится выступление группы Go_A в Кракове
Go_A представят свое музыкальное творчество в одном из краковских клубов во вторник, 19 апреля. В продаже есть свободные билеты.
Группа начнет выступление в 20:00 по местному времени на сцене заведения Zaścianek. Адрес места события: Józefa Rostafinskiego, 4.
Что известно о Go_A
- Go_A – это украинская группа, которая в своей музыке сочетает фольк и электронику.
- В состав коллектива входят следующие участники: Екатерина Павленко, Тарас Шевченко, Игорь Диденчук и Иван Григоряк.
- Мировая слава пришла в группу после выступления на Евровидении 2021 года. В финале международного конкурса коллектив занял 5 место, но по голосованию зрителей – 2 место.
- После взлета на Евровидении песня SHUM стала завоевывать мировые чарты. Композиция заняла первое место в чартах Spotify сразу 8 стран и потом ворвалась на первую строчку мирового чарта. Кроме того, видео выступления представителей Украины на Евровидении вошло в 10 лучших на YouTube. Еще SHUM стал первым украиноязычным хитом, залетевшим в чарт Billboard.
- Раньше, в конце 2020 года, коллектив был номинирован на звание "Открытие года" по версии украинской музыкальной премии YUNA.
Go_A выступят в Кракове / Фото из инстаграмма группы Go_A