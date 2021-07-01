Как украинская диаспора в Италии планирует поддерживать отечественную сборную в матче с Англией

Из-за суровых эпидемиологических правил болельщики из Украины не смогут приехать в столицу Италии, чтобы 3 июля поддержать на месте нашу сборную в четвертьфинале Евро-2020. Поэтому главной фан-силой будет диаспора. Но обеспечить себе место на стадионе "Олимпико" – задача не из легких. Поэтому община планирует мобилизоваться в фан-зонах столицы.

После матча против шведов украинцы в Италии начали массово распространять в соцсетях обращение в Ассоциацию украинского футбола и посольства Украины в Италии, чтобы получить информацию о возможности приобретения билетов. Их начали направлять на официальный сайт УЕФА. Но процедура регистрации на сайте выдается дорогой, сложной и слишком длинной.

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Что говорят украинцы

29-летний римский болельщик Роман Чернявский рассказывает, что к нему обращаются много друзей отовсюду с вопросами о шансах попасть на субботний поединок между украинцами и англичанами. Мужчина говорит, что очень хотел бы попасть на такой исторический матч. Ради этого готов сдать любые тесты и анализы.

Роман отмечает, что нет конкретной информации, как можно приобрести билеты. Есть один сайт, где это можно сделать, но билет на нем стоит более 300 евро. Это слишком высокая цена для украинцев. Но Роман все равно настроен оптимистично.

Если и не получится попасть на игру, тогда организуемся с друзьями, волонтерами, чтобы устроить массовую поддержку футболистам у стадиона или в фан-зонах города. Сейчас в Украине война, и очень важно демонстрировать наше присутствие в Риме, мы должны поддержать и футболистов, и саму Украину!

– говорит Роман.

Еще одна футбольная фанатка Ирина Козак отмечает, что Евро-2020 объединяет украинскую молодежь. Она тоже считает билеты слишком дорогими. Ирина вместе с другими болельщиками просит Украинскую ассоциацию футбола и наше посольство помочь украинцам в Италии попасть в украинскую фан-зону на стадионе.

В то же время в посольстве сообщают, что украинские дипломаты в Риме присоединились к организации сообщества для поддержки сборной Украины. Подробностей пока не подают, потому что согласовывают мероприятия с Ассоциацией футбола Украины.

Украинская диаспора поддерживает сборную Украины во время чемпионата по футболу Евро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter

Украинская диаспора поддерживает сборную Украины во время чемпионата по футболу Евро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter

Какие условия должны выполнить болельщики

Чтобы получить разрешение на бесплатный вход в известную фан-зону на Народной площади, украинцам нужно предварительно зарегистрироваться в ночь со 2 на 3 июля.

Тем, кто имеет билет на стадион, нужно иметь при себе одну из этих справок:

о вакцинации от коронавируса;

о выздоровлении от COVID-19;

об отрицательном результате анализа (молекулярного или быстрого) от вируса SARS-CoV-2.

Также при себе нужно иметь документ удостоверения личности.

Украинская диаспора поддерживает сборную Украины во время чемпионата по футболу Евро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter

Украинская диаспора поддерживает сборную Украины во время чемпионата по футболу Евро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter

Кроме вышеупомянутого, футбольных фанатов просят соблюдать дистанцию не менее в один метр и носить маску (желательно тип FFP2).

Хотя Италия сейчас относится к "белой зоне" (то есть, риски распространения вируса незначительны), людей просят не пренебрегать правилами безопасности, ведь Европой распространяется штамм "Дельта". Министерство внутренних дел Италии сообщило, что полиция усиливает контроль в аэропортах, на железных дорогах и автострадах для того, чтобы минимизировать шансы попадания этого штамма в Италию.

Напомним, что официально на территории Италии сейчас проживают 240 тысяч граждан Украины.

Украинская диаспора поддерживает сборную Украины во время чемпионата по футболу Евро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter

Украинская диаспора поддерживает сборную Украины во время чемпионата по футболу Евро-2020 / Фото фейсбук Elias Hanter