Во Вроцлаве на биллбордах появятся истории украинских беженок: зачем это нужно

В соседней Польше продолжает находиться самое большое количество украинских беженцев. В основном это женщины с детьми.

Как живут украинки в Польше

Украинкам пришлось несладко, некоторые из них вдали от дома уже 9 месяцев. У них есть что рассказать всему миру, поэтому во Вроцлаве на билбордах появятся истории пяти переселенок из Украины в рамках кампании "Szacunek, wdzięczność, wspólnota" ("Почет, благодарность, сообщество").

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Проект "Почет, благодарность и сообщество" разработал вроцлавский городской совет за финансирование UNICEF. Его цель – сформировать социальные связи между украинцами и поляками и показать, насколько важны взаимоуважение, диалог и понимание.

В рамках кампании жители Вроцлава увидят истории 5 украинок, проживающих в городе. В них речь пойдет о том, как встретили эвакуированных местные жители в начале войны и как поддержка поляков помогла женщинам стать независимыми и вносить вклад в жизнедеятельность города.

По словам одного из авторов этих историй – Юлии Богуславской – женщины, участвующие в социальной кампании, пережили тяжелые, трогательные и грустные времена. Однако, благодаря проекту украинки смогут показать, что они способны интегрироваться и быть частью польского общества, а также примером для других.

Информационные материалы социального проекта разместят на биллбордах, автобусных остановках и в общественном транспорте.

В кинотеатрах и социальных сетях будут демонстрироваться фильмы с историями женщин-беженок. Кампания также будет включать проведение тематических встреч, семинаров и дебатов.

, с начала войны в Украине во Вроцлав прибыло более 100 000 украинцев. Более 31 тысячи из них нашли здесь работу, 10 000 детей из семей беженцев устроены в детсады и местные школы.