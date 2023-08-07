Украинку оштрафовали на 8000 злотых на польской границе: за что

38-летнюю гражданку Украины оштрафовали при пересечении границы в Медике. Женщина скрыла от пограничников важную информацию, поэтому они наказали ее на 8 000 злотых.

Украинка скрыла от пограничников значительную сумму наличными, которую везла с собой. Нарушительница ее просто не задекларировала и думала, что удастся "проскочить" на границе.

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Незадекларированная наличка

Женщина ехала в Польшу микроавтобусом еще с 5 пассажирами. При прохождении таможенного контроля в ее багаже обнаружили 15 310 евро наличными. Украинка пыталась объяснить, что эти деньги нужны ей "для жизни" за границей. Но нарушительницу таки оштрафовали на 8 000 злотых (около 1 800 евро), ведь она превысила лимит ввоза наличных.

Согласно Налоговому кодексу Польши, лица, пересекающие границу, обязаны в письменной форме сообщать о ввозе или вывозе валюты на сумму более 10 тысяч евро.

Что нужно помнить при пересечении границы с Польшей

Украинцы регулярно пересекают украинско-польскую границу. Это самый популярный путь для выезда в другие страны. Главные правила пересечения границы с Польшей – в этом материале.

Кратко напомним о прохождении таможенного контроля. Украинцев все чаще задерживают, ведь они везут то, что запрещено, или превышают количество разрешенного. Чтобы избежать неприятностей, следует заранее проверить список того, что можно провозить в Польшу.

В список разрешенных продуктов и вещей входят:

Сигареты - две пачки, электронные сигареты – 2 штуки, сигары – 10 штук, табак – 50 граммов.

- две пачки, электронные сигареты – 2 штуки, сигары – 10 штук, табак – 50 граммов. Алкоголь - 1 литр крепких напитков, или 2 литра напитков с крепостью, не превышающей 22% об., или до 4 литров вина, или не более 16 литров пива.

- 1 литр крепких напитков, или 2 литра напитков с крепостью, не превышающей 22% об., или до 4 литров вина, или не более 16 литров пива. Овощи, фрукты – до 5 килограммов.

– до 5 килограммов. Мед – до 2 литров.

– до 2 литров. Кофе – до 500 граммов.

– до 500 граммов. Медикаменты — на седативные препараты и другие сильные лекарства требуется рецепт.

— на седативные препараты и другие сильные лекарства требуется рецепт. Техника – по единице (телефон, ноутбук и т.п.).

– по единице (телефон, ноутбук и т.п.). Детское питание – до 2 килограммов.

– до 2 килограммов. Рыба — до 20 килограммов, или 1 целая, превышающая установленный предел.

— до 20 килограммов, или 1 целая, превышающая установленный предел. Питание для собак и кошек – до 2 килограммов.

Категорически запрещено ввозить в Польшу мясные и молочные продукты, в частности сало. Также нельзя провозить консервы. Если нарушить правила, запрещенные вещи конфискуют, а человек может получить штраф в размере от 50 до 1 000 евро.

Сколько валюты можно брать с собой

Иностранцы могут иметь в багаже упакованные товары и не платить ввозную пошлину, если эта продукция ввозится в Польшу не для коммерции, а для личного потребления или в качестве подарка. Кроме того, в случаях, когда человек пересекает границу наземным транспортом (поездом, автобусом, собственным авто и т.п.), стоимость таких упакованных товаров не должна превышать 300 евро или в эквиваленте в другой валюте.

Наличные деньги можно провозить в сумме до 10 тысяч евро или в эквиваленте в другой валюте.