Украинка подделала в загранпаспорте 14 штампов: для чего она это сделала

Часто граждане Украины из-за волнения, пропустят ли их за границу, совершают непонятные и необдуманные поступки. Иногда это даже доходит до абсурдных нарушений законов и подделки документов.

Такая ситуация случилась на пропускном пункте Корчева, что на границе с Польшей. 48-летняя украинка решила выехать в Европейский Союз с 14 поддельными штампами пограничного контроля.

Интересно От учительницы английского к владелице фирмы по недвижимости: карьерный путь украинки в Варшаве

Зачем женщина подделала штампы

Подделка, по мнению женщины, должна была подтвердить историю ее предыдущих поездок в ЕС. Следовательно, она "нарисовала" себе 14 штампов пограничного контроля Литвы, Венгрии и Греции.

Польские пограничники заметили ложность отметок в документе украинки и благодаря международному сотрудничеству быстро подтвердили, что женщина не пересекала границ с упомянутыми выше странами в указанные на "липовых" штампах даты.

Украинка призналась в подделке отметок и добровольно согласилась на условное наказание. Учитывая раскаяние женщины, пограничники запретили ей въезд в Европейский Союз сроком 4 месяца и депортировали в Украину.