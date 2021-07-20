Как украинка нашла работу в ООН и выполняла международную миссию в Афганистане

Юлии Чиколбе – 31 год. Она работает в ООН консультантка по информированию о рисках взрывоопасных предметов. Девушка рассказала о том, что изменило ее жизнь и стало толчком для построения карьеры в ООН.

Юлия считает, что главное в жизни – быть открытыми к миру и интересоваться тем, что происходит вокруг. По ее мнению, равнодушие – это разрушительная черта.

Интересно Сколько денег перевели украинцы из-за границы в Украину за первое полугодие 2021: данные

О том, что изменило ее жизнь

Юлия Чиколба – финансист и юрист по образованию. 20 лет жизни девушка профессионально занималась тхэквондо. Была в сборной Украины, является медалисткой студенческого чемпионата Европы. Также она работала детским тренером из вышеупомянутого спорта.

Юлия отмечает, что ее жизнь изменили события в Украине в 2014 году. Тогда она начала волонтерскую деятельность. Девушка помогала военным в госпитале и отправляла передачи бойцам в зону АТО.

За год она присоединилась к организации "Новый Донбасс", которая работала с детьми прифронтовых территорий.

Еще через год – посетила программу для молодых лидеров "Спорт для развития и мира" в Германии, которую организовал Офис ООН. Попала на нее, говорит, случайно увидев объявление в интернете. Юлия заполнила бланк заявления и успешно прошла интервью. Там она и узнала о деятельности специалистов международных гуманитарных организаций. Девушка захотела присоединиться к этому делу.

Юлия Чиколба / Фото Urban

О поисках работы

Юлия Чиколба начала отправлять резюме в разнопрофильные организации ООН, работающие в Украине. Вакансии искала на карьерных порталах ООН, например United Nations Careers Portal. Все международные организации, уверяет девушка, имеют прозрачную систему подачи документов на программу: нужно или заполнить форму онлайн, или отправить резюме, мотивационное письмо и рекомендации.

Сначала я подавалась на такие позиции, которые требуют, условно говоря, 40 лет опыта работы в 20 различных международных миссиях. Я считала требования в вакансиях формальными, поэтому подавалась, например, на позицию программного менеджера. Это была ошибочная тактика. Меня не приглашали на работу,

– делится Юлия Чиколба.

Впоследствии девушка поняла, что так цели не достигнет – и остановилась на простых позициях. Так, Юлия устроилась ассистенткой по финансовым и административным вопросам в Датской Совет по делам беженцев (Датскую группу по разминированию, которая работала в Северодонецке). Получить эту должность ей помогли три фактора:

высокий уровень владения английским;

профильное образование;

опыт работы в локальной организации.

На этом посту Юлия провела только 3 недели. Ей предложили изменить профиль. Поэтому она стала тренером по информированию о минной опасности для детей и взрослых. В течение почти двух лет она работала в Донецкой и Луганской областях:

Северодонецке;

Мариуполе;

Славянске;

Авдеевке;

Светлодарской дуге.

Юлия вспоминает, что иногда ей приходилось вставать в 4 утра, чтобы доехать в отдаленные населенные пункты, успеть закончить работу в светлое время суток и не повышать риска обстрелов.

Сначала такая работа ей очень нравилась. Но, отмечает девушка, проводить в дороге 3 – 4 часа ежедневно – это очень тяжело. Через некоторое время она почувствовала, что снова требует изменений.

Афганистан

Юля приняла участие в программе развития ООН в Киеве. Она устроилась на позицию специалистки проекту, связанного с антикоррупцией. Этот опыт, говорит девушка, был очень интересным. В то же время признается, что скучала по противоминной деятельности.

Однажды Юлия получила предложение работы в Афганистане. Вспоминает, что тогда очень волновалась по поводу того, как сообщить такую ​​новость родителям. Но они отнеслись к этому с пониманием.

До поездки Юлия готовилась несколько месяцев. В частности, изучала очень много информации об Афганистане, чтобы понимать вполне контекст конфликта страны.

К месту назначения добиралась самостоятельно самолетом из Украины. Все расходы, связанные с транспортом и жильем, покрывала организация.

Девушка вспоминает, что на месте везде была вооруженная охрана и колючая проволока. Для безопасности надо было придерживаться строгих ограничений. Например, было запрещено самостоятельно выходить из дома или передвигаться по городу, а ездить можно было только в бронированных машинах.

В Афганистане Юлия Чиколба руководила программой по информированию о рисках, связанных с взрывоопасными предметами.

Также организация разработала проект с тренировки и привлечение женщин к работе сапера. По словам Юлии, это важный шаг для Афганистана. В стране не принято привлекать женщин к подобным работам. Они, говорит девушка, бросали вызов традиционным общественным нормам.

Как-то отец одной из саперов сказал, что теперь он считает свою дочь героиней Афганистана. Эти слова запечатлелись в моей памяти надолго. Кстати, ни одна из саперов не хотела возвращаться к прежней жизни, в которой им отведена роль домохозяек,

– рассказывает Юлия.

Афганистанские саперы и Юлия Чиколба / Фото Urban

Некоторые жители Афганистана гордились тем, что их женщины работают саперами / Фото Urban

Сложность миссии заключалась также в том, что люди из разных культур должны были научиться существовать в закрытом пространстве без конфликтов. А это, разумеется, непросто. Миссию можно было покинуть в любой момент без санкций, отмечает Юлия. Но это – репутационные потери.

Несмотря на сложность, Юлия называет работу в Афганистане самым ценным и интересным своим опытом. По ее словам, десятки тысяч людей получили ценную информацию о минной опасности, которая способна спасти их жизни. Именно эта идея и является важной, по мнению Юлии.

Ставить себе цель работать в ООН просто потому, что это круто и позволяет ездить на белой машине с известным на весь мир логотипом – плохая идея. Туда надо идти тем, кто имеет идею, как улучшить людям вокруг жизни, и работа в ООН может стать инструментом для этого,

– уверяет Юлия Чиколба.

Украинка участвовала в выполнении миссии в Афганистане / Фото Urban

Планы на будущее

В этом году героиня статьи выиграла стипендию Chevening Scholarship от правительства Великобритании. Сейчас она учится в Королевском колледже Лондона, в Департаменте военных исследований.

После обучения Юлия намерена вернуться на родину. Она хочет использовать свои знания и опыт в сфере безопасности Украины, а также международных миссиях.

Юлия Чиколба / Фото Urban