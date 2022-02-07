Украинец стал лучшим студентом-иностранцем в Польше: как ему это удалось

В Польше определили лучших студентов-иностранцев года. 23-летний Максим Щербюк, родом из Луцка, победил в категории магистрантов.

Конкурс Interstudent в Польше был проведен уже 12 лет подряд. Кроме украинца, в 2022 году лауреатами стали студенты из Таиланда, Шри-Ланки и Китая.

ИнтересноКак украинец из Донецка создал в Польше телевидение для мигрантов: интервью с Дмитрием Кругловым

Участие в престижном конкурсе для юристов

Организаторы Interstudent подчеркнули, что украинец дважды представлял Силезский университет на международном конкурсе Vis Moot для студентов-юристов со всего мира. Его участникам следует подготовить исчерпывающие заявления от имени истца, а также ответчика, и все это – на английском языке. "Нужно не только подготовить аргументацию, но и найти решения национальных и арбитражных судов, вынесенных по подобным делам", – говорится в сообщении.

В школьные годы – отличником не был

К участию в Interstudent допускаются иностранцы, обучающиеся на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры в государственных и негосударственных университетах Польши.

Как пишет "Волынь Post", Максим родился и вырос в Луцке. После 9 классов в местной школе поступил в колледж. Говорит, что тогда уже заинтересовался правоведением. К тому же именно начал изучать польский язык. "Я не был в школе отличником. Да и в колледже тоже. Впрочем, был очень активным. Концерты вел, стихи декламировал", – рассказал украинец.

Когда Щербюк узнал возможность получить стипендию от польского правительства, то решил попробовать свои силы – и ему это удалось. Так, в 17 лет он стал студентом Силезского университета в городе Катовице. Парень говорит, что с тех пор еще ни разу не пожалел о своем решении.

В течение года Щербюк учился в Школе польского языка и культуры. Там ему помогли овладеть, в частности, юридической терминологией. "Сделали все, чтобы при вступлении не возникало стрессовых ситуаций или проблем", – объяснил он.

Во всем должен быть баланс, – Щербюк

По словам Максима, период адаптации не был сложным и прошел достаточно быстро. "Все понимали, что мы – иностранцы, нуждающиеся в помощи. Просто нужно было привыкнуть. Ведь это новый этап, самостоятельная жизнь", – отметил парень. А вот экзамены сдавать было тяжело. К тому же украинец работал и учился одновременно.

А в выходные читал до 200 страниц юридической литературы. Многие не могут сдать сессию, "вылетают" после первых курсов,

– добавил Щербюк.

"Впрочем, после 5 лет обучения я с огромной уверенностью могу сказать, что у меня есть достойная база, которая сейчас мне очень помогает", – заверил он. Максим убежден, что достижения в университете обусловлены тем, что он занимается тем, что действительно любит.



'Украинец получил диплом магистра / Фото из личного архива Щербюка

"Я не могу сказать, что прикладывал какие-то сверхусилия, чтобы стать лучшим студентом. Должен быть баланс. Не только обучение или работа, но и личная жизнь. Хотя, конечно, были вещи, от которых отказывался", – объяснил он.

Украинец продолжает учиться и работает

В ближайшее время Максим не планирует возвращаться в Украину, ведь сдал вступительный экзамен на аппликацию (фактически – стажировку) и будет учиться еще 3 года, чтобы получить статус профессионального юриста. Без этого он не сможет представлять интересы в судах или перед государственными органами.

Вместе с тем, Щербюк работает младшим юристом в одной из крупнейших юридических компаний в Польше. Занимается его корпоративными делами и трансакциями. Кроме этого, он начал обучение по специальности "английская и китайская филология".