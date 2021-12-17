Украинец сменил фамилию, чтобы незаконно пересечь польскую границу: как его наказали

Польские пограничники разоблачили украинца, который пытался несмотря на запрет пересечь границу с Евросоюзом. Нарушителя депортировали.

29-летнего мужчину задержали на автомобильном пограничном переходе в Корчове, на Подкарпатье. Это произошло в четверг, 16 декабря.

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Перед этим нарушитель нелегально жил в Чехии

Когда пограничники проверяли документы, оказалось, что тот недавно сменил фамилию. Поэтому они решили провести углубленную проверку по базам. После этого намерения мужчины стали понятными. Выяснилось, что ранее украинца депортировали из Чехии. Там он нелегально жил и работал. Из-за этого мужчине запретили въезд в страны Шенгенской зоны до 2024 года.

Украинцу не удалось перехитрить пограничников

Украинец прибег к хитрости, чтобы обойти этот запрет, и именно поэтому изменил свои персональные данные. Впрочем, обмануть пограничников так и не удалось. Мужчина признался в попытке незаконного пересечения границы. Он согласился на наказание в виде 4 месяцев условного лишения свободы с отсрочкой на год.

Ранее из Польши депортировали 7 украинцев

Польские правоохранители обнаружили нарушителей на одном из предприятий Жаганського уезда. Не все работники там имели документы, нужные для работы. Среди них были и украинцы.

Поплатился за несоблюдение законодательства и работодатель. Ему пришлось заплатить штраф в 30 тысяч злотых. В гривневом эквиваленте – это примерно 197,6 тысячи гривен.

Теперь нарушитель не сможет въезжать на территорию Европейского союза до 2026 года.