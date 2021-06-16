Останется без биткойнов: украинец пытался ввезти блок для майнинга криптовалюты

В винничанина, который возвращался из Италии домой, на пограничном пункте "Тиса" нашли незадекларированный блок автоматической обработки информации, который применяют для майнинга криптовалюты. 41-летний мужчина заявил, что устройство – не его.

По словам украинца, он понятия не имел, что это такое, а блок его попросил доставить в Житомирскую область незнакомец из Неаполя. За выполнение услуги мужчина получил небольшое финансовое вознаграждение.

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Хотя добыча криптовалюты не запрещена украинским законодательством, такие блоки для автоматической обработки информации очень дорого стоят, и при ввозе из другой страны должны декларироваться.

В частности блок ASIC – майнер торговой марки "Bitmain", который украинец и пытался ввезти на родину из Европы, в интернет-магазинах можно приобрести по цене от 320 тысяч гривен.

Такой блок стоит около трети миллиона гривен / Фото mukachevo.net

К слову, пограничники задокументировали нарушение и изъяли блок, а его окончательную стоимость определят эксперты.

Напомним, что на территорию Украины из-за границы без декларирования и уплаты таможенных пошлин можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 килограммов.

Мужчина ехал рейсовым автобусом Неаполь – Луцк / Фото mukachevo.net