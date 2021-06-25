Украинец в Польше сделал то, о чем местные жители годами просили чиновников

В течение десяти лет жители одного из жилых комплексов на улице Гжиминска в Щецине требовали от чиновников, чтоб окружающую территорию кто-то убрал. Иммигрант из Украины не стала ждать улучшения, а сделал все самостоятельно.

37-летний Роман Свизинский живет в Щецине с сентября. Ему надоело наблюдать за упадком и бездействием, и он сам навел порядок на территории. На это украинец потратил один месяц.

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Роман является отцом троих детей. Он хотел, чтобы его дети могли играть в аккуратном и безопасном месте. Поэтому мужчина одел перчатки, взял мешки для мусора, газонокосилку, грабли и начал делать территорию ЖК опрятной.

Я видел эту местность, она была немного запущенной. Впервые косил в начале весны. Тогда было очень трудно, сейчас лучше. Я не мэр города, но работаю в садоводческой компании. Я сделал то, что мог,

– высказался Роман Свизинский.

Украинец в Польше самостоятельно убрал заброшенную территорию / Фото Radio Szсzecin

Жители города приветствовали Романа почти как героя. Они в шутку добавляют, что украинец сейчас смутил Щецинских чиновников.

Чиновникам должно быть стыдно. Они пренебрегли территорией, которую отремонтировал Роман. Это – ангел. Он сделал заказ. Мы этим очень довольны,

– восхищаются поступком украинца местные жители.

В дополнение Роман заявил, что готов упорядочить еще один жилой массив Щецина, если будет такая необходимость.

Соседи Романа Свизинского в восторге от его поступка / Фото Radio Szсzecin

Соседи Романа Свизинского в восторге от его поступка / Фото Radio Szсzecin