Украинец в Польше попытался дать полиции 1,2 тысячи злотых взятки: что из этого вышло

Польские правоохранители остановили авто, за рулем которого был пьяный украинец. 28-летний парень не растерялся и попытался откупиться от полицейских, однако ситуация только ухудшилась.

Инцидент произошел на трассе возле города Пщина, что в Силезском воеводстве.

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Один из водителей сообщил правоохранителям, что водитель Dacia Sandero, вероятно, находится в нетрезвом состоянии. Очевидец рассказал, что автомобиль ехал зигзагом и создавал угрозу для себя и других участников дорожного движения.

Польские полицейские сразу же отреагировали на инцидент, найдя и остановив авто. Водителем Dacia Sandero оказался украинец, который едва держался на ногах. Тест на алкоголь в его организме показал аж 2,3 промилле.

Мужчина попытался "договориться"

Гранично допустимый уровень алкоголя в крови для водителей в Польше составляет 0,2 промилле. Такая же норма действует и на украинских дорогах.

Когда у мужчины изъяли водительское удостоверение, он попытался "договориться" с полицейскими. Сначала украинец предложил им 1 000, а затем и 1 200 злотых взятки за то, чтобы его отпустили. Взятку полицейские не взяли, однако деньги изъяли как доказательство попытки подкупа. После этого польская прокуратура предъявила задержанному украинцу обвинения в:

управлении авто в нетрезвом состоянии,

попытке вручить взятку.

За вождение в нетрезвом мужчине грозило до 2 лет лишения свободы. Теперь ему светит более серьезное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Заметим, что подобный инцидент недавно произошел и в Украине, но с участием польского дальнобойщика. Вблизи пункта пропуска Рава-Русская 15 сентября патрульные увидели фуру, водитель которой остановился на перекрестке. Чтобы не платить штраф, поляк пытался дать полицейским 400 гривен взятки. Теперь вместе с 340 гривнами штрафа мужчине грозит уголовная ответственность.