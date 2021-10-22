Украинец в Польше дважды шокировал полицейских: что натворил мужчина

В соседней стране правоохранители арестовали 44-летнего гражданина Украины. Мужчина водил авто в нетрезвом состоянии и пытался избежать наказания за это.

События произошло в Тарчине (Мазовецкое воеводство). За один вечер украинец дважды грубо нарушил закон.

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Что натворил украинец в Польше

Сначала полиция увидела, как автомобиль Opel въехал в чужой забор. Водитель делал попытки уехать, но ему это не удавалось. Правоохранители сразу заподозрили, что за рулем может быть нетрезвый человек, поэтому решили проверить водителя с помощью алкотестера.

Результат теста впервые за вечер шокировал полицейских, потому что показал аж 5 промилле алкоголя. Правоохранители сначала не поверили своим глазам и подумали, что устройство сломалось, ведь такая концентрация алкоголя является почти смертельной для человеческого организма. Но прибор был исправным. Украинец действительно был настолько пьян в тот вечер.

Второе удивление поляков наступило тогда, когда украинец начал сажать одного полицейского в свою машину и настойчиво предлагать ему несколько сотен злотых взятки.

Попытки откупа не подействовали, поэтому гражданина Украины арестовали. Когда правонарушителя доставили в участок, то он был настолько пьян, что его не могли допросить более половины суток.

Один из полицейских, участвовавших в задержании украинца отметил, что за 19 лет службы он не видел подобной ситуации.