Вообще не хотят ехать: почему украинские беженцы массово игнорируют Францию

Несколько миллионов украинцев нашли приют на территории стран ЕС. Некоторые государства приняли рекордное количество людей. В то же время Франция – не в этом списке. Туда украинцы едут крайне неохотно.

Франция остается одной из любимых стран украинцев для отдыха. Фактически все туроператоры предлагают туда туры. В то же время ехать туда на длительный период люди не торопятся.

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Почему украинцы не хотят ехать во Францию

По состоянию на январь 2024 года на территории Франции находились примерно 65 тысяч человек. В то же время в эти данные не учтены несовершеннолетние украинцы, поскольку им не нужно получать разрешение на пребывание. Например, на территории Чехии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии на 1000 граждан приходится 25 беженцев. Между тем во Франции этот показатель составляет менее 1 беженца на 1000 французов.

Аналитики отмечают, что беженцы выбирают для себя страну, учитывая такие факторы:

язык;

близость к Украине;

финансовая поддержка;

украинские сообщества.

Замечают, что Франция не соответствует ни одному из этих требований. Правозащитники акцентируют, что в стране действует языковой барьер, а также – высокий уровень бюрократии.

Беженцы делились, что им было очень трудно во Франции. В частности, сложности возникали даже с получением информации о процедуре подачи заявки на временную защиту. Кроме того, замечают, что во Франции очень трудно найти работу.