"Чувствовали себя овцами" и "гонят, как скот": туристы захейтили самую популярную локацию Франции

Самые популярные мировые локации продолжают страдать от наплыва путешественников. В конце концов, поток людей создает крайне неудобные ситуации для всех. В частности, самих туристов. Летом 2024 года они захейтили Версаль во Франции.

Версаль – расположен в пригороде Парижа. На протяжении лет он – must visit локация почти для всех, кто посещает французскую столицу. Кроме того, популярность Версаля еще больше возросла после выхода одноименного сериала о Людовике XIV, известном как Король-Солнце.

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Стоит заметить, что, прежде чем отправляться в Париж этим летом, стоит хорошо подумать. Французская столица принимает Летние Олимпийские игры и в городе и его окрестностях существенно усилена безопасность. К тому же количество туристов в городе возрастет в десятки раз, а цены – будут кусаться сильнее, чем обычно.

За что туристы захейтили Версаль

Как ни странно, больше всего туристов раздражают... туристы. Люди замечают, что из-за большого количества посетителей там вообще нечем дышать. Пошевелиться лишний раз – также проблема. Некоторые возмущаются, что туристов просто гонят комнатами Версаля, "как скот", не позволяя остановиться и насладиться красотой величественного места. Есть комментарии, что люди в Версале чувствуют себя, "как овцы".



Версаль поражает своей роскошью / Unsplash

Хотя, к счастью, для французской туристической сферы есть и положительные комментарии. Один из туристов написал, что влюбился в Версаль с первого взгляда. Другой – что, несмотря на все, это величественное место в ореоле позолоты заслуживает всех своих комплиментов.

К слову, недавно в эпицентре туристического возмущения оказались такие популярные курорты Греции как Миконас и Санторини. Их назвали "фальшивым Диснейлендом".