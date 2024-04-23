Украинцам в Швейцарии теперь будет сложнее получить защиту: что произошло

В Швейцарии украинцы, которые ищут статус защиты S, сталкиваются с большими проблемами, поскольку время рассмотрения заявлений значительно увеличилось в этом году. Статистика показывает, что каждому пятому беженцу из Украины отказывают в предоставлении статуса защиты.

Специальный миграционный режим для украинских беженцев в Швейцарии предусматривает, что получение защиты происходит быстро и без бюрократического затягивания. Это система хорошо работала еще в прошлом году.

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Украинцам в Швейцарии стало сложнее получить защиту

В начале 2023 года было одобрено 97% заявок на получение статуса защиты S. Решение принималось в среднем в течение 2 недель. Ситуация изменилась в 2024 году. С начала года продолжительность процедуры рассмотрения заявок увеличилась в разы.

Это связано с тем, что на получение статуса S претендуют все больше заявителей, которые уже получили статус защиты в других странах. Поэтому эти люди больше не получат статус защиты в Швейцарии,

– говорит пресс-секретарь SEM Магдалена Раст.

Количество отказов в предоставлении убежища заметно возросло. Данные за январь 2024 показывают, что каждое третье решение, принятое миграционными службами, было отрицательным. В течение первого квартала года только 80% заявлений о предоставлении убежища были одобрены. Это свидетельствует о том, что каждый пятый беженец из Украины, который ищет статус S в Швейцарии, получил отказ от миграционных органов.

Еще начали тщательнее проверять документы

Местные СМИ выяснили, что для получения вида на жительство в Швейцарии используются фальшивые или незаконно полученные украинские паспорта. Это открытие вызвало беспокойство, что лица, которые ищут защиты в этой стране, не все могут иметь на нее право.

Теперь рассмотрение документов по заявлениям о предоставлении защиты в SEM увеличилось почти до трех месяцев. Эта задержка привела к резкому увеличению количества нерассмотренных дел, которое сейчас составляет 6 376. Эта цифра почти эквивалентна количеству дел на начальном этапе войны. Для того чтобы решить эту проблему, 38 сотрудников сейчас работают над обработкой этих заявлений.

С начала 2024 года оформление статуса S проводят только в Федеральном центре предоставления убежища в Берне.