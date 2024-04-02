Румыния в 2024 не выделила никаких денег для украинских беженцев: как так произошло

В течение 2024 года власти Румынии не выделили никакой помощи для украинских беженцев. Символические выплаты люди получили в феврале этого года, однако эта помощь – выплаты еще за 2023 год.

В Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (IGSU) подтвердили, что в течение 2024 года Румыния не выделила никакой помощи. Отмечают: в 2023 году страна также выделила помощь с большой задержкой. Причиной стал дефицит бюджета.

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По расходам за январь и февраль 2024 года предприняли шаги с высшими структурами для выделения необходимых денег после получения запросов от органов местного государственного управления. Пока нет возможности оценить даты, когда мы получим запрошенные суммы,

– отметили в IGSU.

Людей успокаивают: деньги перечислят сразу, как их выделят из государственного бюджета.

Стоит заметить, что еще весной 2023 года в Румынии пересмотрели программу помощи. Сумму расходов уменьшили. Тогда установили помощь в размере 750 леев (около 150 евро) для человека и 2000 леев (402 евро) на семью. Кроме того, дополнительные деньги выделяют на питание. Помощь действует 4 месяца. Далее люди должны или зарегистрироваться как безработные или найти работу.

Стоит заметить, что сейчас на территории Румынии находятся более 70 тысяч беженцев.