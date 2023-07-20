500+ и не только: сколько украинцев получают пособия на детей в Польше

Украинские беженцы в Польше получают несколько видов выплат от государства. В частности, пособие на детей до 18 лет выплачивается ежемесячно.

В правительстве посчитали, сколько граждан Украины продолжают получать социальные выплаты.

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Сколько украинцев получают пособия на детей в Польше

Украинцы, прибывающие в Польшу с целью убежища и оформляющие статус PESEL UKR, имеют право на одноразовую выплату 300 злотых (2 775 гривен). Так правительство помогает вновь прибывшим приобрести предметы первой необходимости, еду, одежду. Такую помощь с начала войны получили 1 256 898 украинцев.

Также граждане Украины имеют право на социальные выплаты на детей "500+" (4 625 гривен) ежемесячно до их совершеннолетия. С 1 января 2024 года эту выплату увеличат до 800 злотых (7 400 гривен). Эти выплаты украинцы получают наравне с гражданами Польши.

В министерстве семьи и социальной политики Польши подсчитали, что к концу июня 2023 года выплаты "500+" получали почти 212 тысяч граждан Украины.

Еще родители могут подать заявление на единовременную помощь для учащихся "Добрый старт" по 300 злотых в год. Выплату к учебному году в 2022 году получили 150 тысяч беженцев из Украины.

Сколько украинцев в Польше получают выплаты на детей / Фото UnSplash

По состоянию на конец мая 2023 года социальную выплату "Семейный опекунский капитал" (12 тысяч злотых – 111 тысяч гривен) на детей от 12 до 35 месяцев жизни оформили 29,1 тысячи украинцев.

Деньги для пребывания ребенка до 3 лет в яслях или детсаде (400 злотых в месяц – 3 700 гривен) получают 1,3 тысячи украинцев.

Польша оказалась одной из самых дешевых стран Европы

International Monetary Fund (IMF) выпустил новый отчет, в котором сравнивает цены на жизнь в разных странах. За основу взяли прожиточный минимум в США. По уровню инфляции во всем ЕС Польшу опережает только Венгрия. Однако цены на товары и услуги в стране остаются низкими по сравнению с Западной Европой и богатыми странами мира.