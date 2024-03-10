Не так уж и мало: сколько украинцев взяли в Польше кредиты на жилье

В прошлом году украинские мигранты в Польше активно инвестировали в жилую недвижимость. Беженцы пользовались государственной программой для покупки первой собственности.

Впрочем, как сообщают, банки остановили прием заявок на ипотечные кредиты с процентной ставкой всего 2% годовых. Узнайте подробнее, сколько украинцев брали кредиты на жилье в Польше.

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Сколько украинцев взяли в Польше кредиты на покупку жилья?

Согласно подсчетам, в рамках программы "Безопасный кредит 2%" в 2023 году более 3 000 иностранцев приобрели свое первое жилье в Польше, из которых 2 215 – украинцы. Белорусам было предоставлено 492 кредита по этой программе, а гражданам Индии – 46.

Сумма кредитов под 2% годовых, выданных иностранцам и семьям с иностранными заемщиками, достигла почти 1,3 миллиарда злотых (около 300 миллиона евро). В январе Банк народного хозяйства (Bank Gospodarstwa Krajowego) сообщил, что программа "Безопасный кредит 2%" была приостановлена из-за исчерпания фондов.

В первой половине 2024 года польское правительство планирует разработать новую программу для предоставления льготных кредитов.

Сколько украинцев взяли в Польше кредиты на жилье / Фото Unsplash

По данным Бюро кредитной информации, с января по октябрь 2023 года украинцам было выдано кредитов на сумму 2,621 миллиарда злотых, что превышает показатели 2022 года (2,429 миллиарда злотых).

Общая сумма долга украинцев к концу октября 2023 года составила 7,942 миллиарда злотых (около 1,828 миллиарда евро), преимущественно по ипотечным кредитам.

К слову, Польша готовится продлить временную защиту для украинцев до марта 2025 года. В то же время правила пребывания для беженцев готовятся изменить – это касается выплат.