Украинцы в Польше столкнутся с новыми визовыми ограничениями: что изменится

Недавно было объявлено, что у украинцев больше нет возможности получать польскую визу во время пребывания в Польше. Это изменение повлияет на значительное количество лиц, поскольку несколько посредников оказывали такие услуги в прошлом.

Украинцы в Польше не смогут получить польскую визу

Теперь лица, желающие получить визу, должны физически находиться в пределах территории страны, где находится консульство. Это полномочие касается именно представления основных документов.

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В недавно обновленном обновлении было объявлено, что с августа 2023 года введено новое требование для лиц, желающих получить польскую национальную визу. Согласно обновленным правилам, любое лицо, желающее подать заявление на получение визы по почте или через доверенное лицо, должно проживать в той же стране, где расположено консульство.

Важно отметить, что при рассмотрении заявки будет проведен тщательный процесс проверки. Если заявитель физически находится в другой стране на момент подачи документов, его заявка будет считаться неприемлемой и не будет рассматриваться в дальнейшем.

Если в Генеральное Консульство Республики Польша во Львове поступает заявление на получение визы от лица, не проживающего в Украине, заявление не рассматривается и возвращается отправителю,

– отмечается на сайте правительства.

Новое постановление вызвало беспокойство граждан Украины, которые испытывают трудности при возвращении на родину.

Украинцы в Польше не смогут получить польскую визу / Фото UnSplash

Консульство Украины в Гданьске дало объяснение

В ведомстве подчеркнули, что получение польской визы через посредников в Польше без физического выезда из страны не дает права на проживание в Польше. Наличие штампа польского пограничника на странице паспорта, где вклеена виза, также необходимо для вида на жительство.

Получить по такой визе вид на жительство фактически невозможно. Лица, находящиеся в Польше и по разным причинам желающие продлить свое пребывание, не покидая территорию Польши, могут воспользоваться возможностью легализации пребывания через воеводские управления по месту жительства,

– обращают внимание в консульстве.

Также было официально заявлено, что граждане Украины, искавшие убежища в Польше из-за военных действий в Украине с 24 февраля 2022 года, получат разрешение остаться в стране до 4 марта 2024 года. Это положение также распространяется на граждан Украины, проживавших в Польше до 24 февраля 2022 года по польским национальным визам или видам на временное проживание, срок действия которых истек до 1 июля 2023 года.