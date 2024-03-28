Без питания и проживания: Польша готовит "революционные" изменения для беженцев

Польша готовится принять изменения в закон о помощи украинцам, которые спасаются от войны на территории страны. Он действует с начала полномасштабного вторжения.

СМИ прогнозируют, что министерство внутренних дел представит проект изменений в закон уже этой весной. Ориентировочный дедлайн – 29 марта.

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Что могут отменить для беженцев в Польше

Отмечают, что для беженцев в Польше могут отменить:

систему финансирования питания;

проживание в гостевых домах.

В общем говорится о ежедневном выделении помощи на проживание в размере 40 злотых в небольших частных центрах (вместимость – до 10 человек).

Если изменения примут, правительство будет финансировать только пребывание украинцев в тех местах, которые находятся под контролем Польши (имеют договоренности с воеводой).

В МВД отметили, что сейчас рассматривают вопрос о частичной оплате. Все потому, чтобы сбалансировать положение украинцев и поляков.

Мы должны это сбалансировать. Дело в том, что государство помогает, например, украинской беженке с детьми, давая ей жилье и еду, но не гарантирует такой защиты польской матери,

– говорится в сообщении.

Сейчас в Польше приют нашли около миллиона украинцев. Это – один из крупнейших показателей в ЕС.