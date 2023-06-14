Теперь украинцам в Польше загранпаспорта будут делать быстрее

Многие украинцы заграницей сталкиваются с проблемами и длительными сроками оформления документов. Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуру, в частности, для украинцев за рубежом.

Теперь консульские учреждения Украины за границей будут иметь непосредственный доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Это значит, что они сами смогут формировать выписку о регистрации рождения лица и его происхождения.

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