Теперь украинцам в Польше загранпаспорта будут делать быстрее
Источник:Государственная миграционная служба
Многие украинцы заграницей сталкиваются с проблемами и длительными сроками оформления документов. Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуру, в частности, для украинцев за рубежом.
Теперь консульские учреждения Украины за границей будут иметь непосредственный доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Это значит, что они сами смогут формировать выписку о регистрации рождения лица и его происхождения.
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Такое новшество должно оптимизировать работу органов Государственной миграционной службы и существенно сократить время обработки запросов на получение паспортов. В частности, это позволит находящимся за рубежом украинцам, в частности беженцам, скорее оформить себе загранпаспорта.Напомним, в Польше украинцы могут получить загранпаспорта в подразделениях ГП "Документ" в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске и в консульских учреждениях в Варшаве, Кракове, Люблине, Гданьске и Вроцлаве.
Куда обращаться за оформлением документов?
Контакты всех подразделений паспортного сервиса ГП "Документ" в Польше:
- Варшава – а дресса: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (2-й этаж).
- Вроцлав – адрес: plac Grunwaldzki 22, 50-363.
- Краков – адрес: Galeria Krakowska, 2 этаж, вход по паркингу сектор С +38 (044) 597-87-77.
- Гданьск – адрес: Aleja Grunwaldzka, 415.
Телефон и электронная почта (общие для всех отделений): +38 (044) 597-87-77, info@dpdok.com.ua, pr.passportservice@gmail.com.
Запись на подачу документов на загранпаспорт в консульствах:
- Запись в электронную очередь в консульские учреждения в Кракове, Вроцлаве и Гданьске – https://online.mfa.gov.ua/application.
- Запись в электронную очередь в консульские учреждения в Варшаве и Люблине – https://registration.mfa.gov.ua/qmaticwebbooking/#/.
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