Популярная среди беженцев страна выделяет колоссальную сумму для украинцев

Нидерланды пользуются популярностью среди беженцев. По состоянию на июнь 2024 года количество украинцев, которые ищут убежище на территории страны, только растет. Чтобы им было легче адаптироваться, Нидерланды выделят еще 10 миллионов евро на языковое образование.

В первые дни полномасштабного вторжения Нидерланды не были самой популярной страной среди беженцев. Однако сейчас на территории страны уже находятся тысячи украинцев. Многие из них переехали в Нидерланды из других стран ЕС. В частности, из Польши.

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Украинцы успешно интегрируются в жизнь Нидерландов. В частности, находят работы и даже открывают собственные бизнесы. Конечно, остро встал языковой вопрос. Поэтому страна решила пойти украинцам навстречу.

Нидерланды выделят 10 миллионов на языковое образование

Правительственный портал сообщил, что Нидерланды выделяют 10 миллионов евро на языковое образование для украинцев. Ранее страна уже финансировала обучение беженцев.

Правительство выделяет дополнительно 10 миллионов евро на языковое образование для беженцев из Украины. Это в дополнение к 15 миллионам евро, выделенных в 2023 году, и 2 миллионов евро, предоставленных в 2024 году,

– говорится в сообщении.

Это поможет "закрыть" для себя языковой вопрос тысячам украинцев. Муниципалитеты Нидерландов смогут продолжать оказывать им образовательную поддержку в течение всего 2025 года. Стоит заметить, что временную защиту украинцев на территории ЕС могут продлить на этот период.