Мощный шаг: в Нидерландах для украинцев сделали доступной сверхважную услугу
Более 100 тысяч украинцев нашли приют в Нидерландах. Страна решила пойти навстречу и запустила важную услугу.
Уже в этом году в Нидерландах украинцы смогут получить водительские удостоверения. Услуга будет доступна уже с 1 августа, информирует Закордон 24.
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Чтобы получить права, украинцам нужно будет сдать два экзамена:
- по теории вождения;
- по практике вождения.
Украинцы массово жаловались о проблеме
Ранее украинцы с временной защитой не могли получить водительские права в Нидерландах. Люди жаловались, что это мешает реализовывать немало планов.
Кроме того, украинцам сообщили, что они и в дальнейшем могут пользоваться украинскими водительскими правами. Также отметили, что даже те водительские удостоверения, срок действия которых закончился, остаются в силе на территории ЕС.
Украинцы приветствуют решение в соцсетях. Отмечают, что это – положительный шаг для будущего.Хочешь поддержать близких, которые остались в Украине? Но нет времени разбираться со сложными сервисами? TransferGo поможет перевести деньги быстро, легко и по выгодному курсу. Буквально твой финансовый телепорт, который можно носить с собой в смартфоне.