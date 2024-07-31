Мощный шаг: в Нидерландах для украинцев сделали доступной сверхважную услугу

Более 100 тысяч украинцев нашли приют в Нидерландах. Страна решила пойти навстречу и запустила важную услугу.

Уже в этом году в Нидерландах украинцы смогут получить водительские удостоверения. Услуга будет доступна уже с 1 августа, информирует Закордон 24.

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Чтобы получить права, украинцам нужно будет сдать два экзамена:

по теории вождения;

по практике вождения.

Украинцы массово жаловались о проблеме

Ранее украинцы с временной защитой не могли получить водительские права в Нидерландах. Люди жаловались, что это мешает реализовывать немало планов.

Кроме того, украинцам сообщили, что они и в дальнейшем могут пользоваться украинскими водительскими правами. Также отметили, что даже те водительские удостоверения, срок действия которых закончился, остаются в силе на территории ЕС.

Украинцы приветствуют решение в соцсетях. Отмечают, что это – положительный шаг для будущего.