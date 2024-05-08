Литва может отказать в видах на жительство украинским мужчинам

В Литве заявили, что могут отказать в видах на жительство украинским мужчинам. Это произойдет при одном условии: если Киев докажет, что они уклоняются от военной службы.

Весной 2024 года в МИД Украины сообщили, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом не смогут получать консульские услуги. Глава ведомства назвал это решение справедливым. Он заявил, что пока воины защищают Украину ценой собственных жизней, некоторые украинские мужчины сидят по ресторанам в других странах мира.

Обратите внимание Помогут ли Хорватия и Румыния в мобилизации украинских мужчин

О принудительном возвращении украинцев пока не говорится. В то же время даже за рубежом они не освобождены от своих обязанностей. Многие страны ЕС уже высказали свое мнение относительно этого решения.

Литва может отказать в видах на жительство

Ингрида Шимоните – премьер-министр Литвы – заявила, что страна может отказать в предоставлении вида на жительство украинским мужчинам. Говорится о тех случаях, когда Киев докажет, что они уклоняются от военной службы.

Литва очень хочет помочь Украине, чтобы у нее был потенциал для обновления вооруженных сил и чтобы люди, которые длительное время воевали, могли отдохнуть,

– подчеркнула Шимоните.

В то же время она заявила, что о депортации украинских мужчин не говорится. По словам Шимоните, это было бы незаконно.