Беженцы из Украины смогут получить постоянный статус в Канаде: что это значит

С 24 февраля 2022 года Канада помогает украинцам, которые бегут от войны. Для граждан Украины там работает специальная программа экстренного переезда с правом работать или учиться, разработана система финансовой поддержки, а теперь стало известно, что украинские беженцы смогут остаться в стране на постоянной основе.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В интервью телеканалу CBC чиновник рассказал, что приехавшие в Канаду по временной миграционной программе украинцы смогут получить постоянный статус.

Читайте также Умная экономия: рабочие советы, как тратить меньше на продуктах в Польше

Постоянный статус для украинцев в Канаде

Как украинцам попасть в Канаду по программе CUAET, мы уже рассказывали раньше. Узнайте все ЗА и ПРОТИВ оформления специальной визы.

Так, приехавшие в Канаду беженцы из Украины по временной миграционной программе, которая заработала из-за полномасштабной российско-украинской войны, смогут при желании получить постоянный статус.

Многие украинцы, приехавшие в Канаду, с нетерпением ждут возможности вернуться домой и присоединиться к восстановлению, но есть много желающих остаться. Им будут рады, и они смогут одновременно быть славными канадцами и гордыми украинцами,

– сказал Джастин Трюдо.

Примечательно, что интервью премьер-министр Канады дал в помещении пекарни в Торонто, владельцы которой – потомки украинских мигрантов.

В 2022 году в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все из них были беженцами. Вместе с тем, с середины марта прошлого года федеральное правительство утвердило более 470 тысяч специальных визовых заявок от граждан Украины.