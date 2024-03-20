Одна из стран ЕС готовит квартиры для украинцев: кто сможет там поселиться

В эстонском городе Силламяэ готовят муниципальные квартиры. В них смогут жить украинские беженцы.

В целом удалось обустроить уже 11 квартир. На их подготовку потратили 200 тысяч евро. Из них 150 – выделило государство.

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В некоторые квартиры уже заселились украинцы. Некоторые – еще ждут своих жителей. Согласно условиям, сначала дома должны сдавать беженцам. А потом квартиры смогут арендовать все желающие.

Местный чиновник Аллен Аллет заметил, что квартиры не будут абсолютно бесплатными.

Город выделяет беженцам квартиру и они должны оплачивать коммунальные услуги, а городу – определенную сумму аренды,

– подчеркнул Аллет.

Что рассказала украинская беженка

Ольга Погосян, которая приехала в Эстонию с дочерью, рассказала, что благодаря этой инициативе смогла существенно улучшить свои жилищные условия.

"Мы переехали в новую квартиру, двухкомнатную, удобную. Здесь уже была хорошая кухня, новая духовка, стиральная машина, вся новая сантехника. По оплате гораздо выгоднее, чем арендовать квартиру у людей", – добавила Ольга.

Всего на территории Эстонии планируют обустроить около 200 таких квартир. Страна поддерживает украинцев и готова продолжать оказывать им помощь.