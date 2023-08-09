От временной защиты к финансовой помощи: что знать украинцам в Эстонии

Большинство из них нашли жилье и работу и претендуют на получение финансовой помощи. Детальнее об условиях временной защиты в Эстонии и выплатах, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Временная защита в Эстонии

Эстония разрешила въезд с любыми украинскими документами: биометрическим или загранпаспортом, ID-картой, паспортом гражданина Украины. Для детей – паспорт или свидетельство о рождении или другими документами, удостоверяющими личность. Следовательно, для пересечения границы визы не нужно.

В Эстонии, как и в других странах ЕС люди могут оформить статус временной защиты. Свидетель выдается в год с возможностью продления и предоставляет украинцам и членам их семей подобные права, как и у резидентов Эстонии, например:

право на жительство;

на работу и образование;

на финансовую поддержку;

доступ к социальным и медицинским услугам;

право на свободное передвижение внутри Европейского Союза.

Подать заявление на временную защиту могут граждане Украины и члены их семей, прибывшие в Эстонию после 24 февраля 2022 года. Кроме этого, такая же возможность имеют люди с другим гражданством, которые имели международную защиту в Украине, и члены их семей.

В то же время, это не распространяется на лиц, проживавших или находившихся в Эстонии до 24 февраля 2022 года. Эти граждане по-прежнему подпадают под действие решения Департамента полиции и пограничной охраны (ГППО), которое позволяет им временно проживать в Эстонии даже если другие основания для пребывания (например, право на безвизовое пребывание или виза) закончились.

Что нужно знать о временной защите в Эстонии / Фото Getty Images

Как подать заявление?

Ходатайства по временной защите можно подать в ГПВО. Перед визитом необходимо забронировать время.

Процедура состоит из заполнения заявления, а также работники сделают фото и возьмут отпечатки пальцев. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, или, например, свидетельство о рождении.

Решение о предоставлении временной защиты и вида на жительство, как правило, принимается сразу после подачи ходатайства.

Финансовая помощь: на что рассчитывать украинцам

Люди, оформившие в Эстонии статус временной защиты, имеют право на финансовую помощь. Следовательно, выплата на покупку продуктов и другие первоочередные расходы составляет 200 евро в месяц для первого члена семьи, 160 евро в месяц на каждого следующего взрослого члена семьи и по 240 евро – на каждого ребенка.

В Эстонии также можно рассчитывать на детскую помощь с момента рождения до достижения 16-летнего возраста. Родителям, прибывшим в Эстонию с ребенком, возраст которого меньше полутора лет, выплачивают родительскую компенсацию. Ее размер составляет 584 евро каждый месяц на период до 545 дней.

Пенсионерам, получившие временную защиту, пенсия выплачивается Департаментом пенсионного обеспечения Украины. Если она ниже размера эстонской народной пенсии (275 евро), можно подать ходатайство в Департамент социального страхования для покрытия этой разницы.

Прежде чем подавать заявление на помощь, необходимо пригласить временную защиту, получить вид на жительство и личный эстонский идентификационный код в пункте приема беженцев или в службе Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).

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Кроме выплат, для украинцев, прибывших в Эстонию после 24 февраля 2022 года, предусмотрено:

определение места размещения и транспорт к нему;

трехразовое питание в месте размещения;

оформление карты для бесплатного проезда в общественном транспорте (действительна в автобусах, трамваях, троллейбусах и поездах страны);

регистрация при необходимости в детском саду и школе;

обеспечение предметами первой необходимости (например, средствами гигиены и другими необходимыми вещами);

предоставление информации о возможностях получения социальной помощи.

Детали о выплатах для украинских беженцев в Эстонии / Фото UnSplash

Куда обратиться за помощью

Правительство Эстонии организовало в стране информационные пункты помощи украинцам, где можно получить информацию о правилах оформления документов, чтобы остаться в Эстонии, гуманитарную помощь или временное убежище. Работают они круглосуточно и расположены по адресам:

Tallinn: Niine 2 (8:15 – 17:00, с понедельника по пятницу), +372 600 0677 (9-17); Pärnu: Pikk 18 (24/7), +372 5349 9911 (24/7); Tartu: Riia 179a (24/7) +372 53 770 588.

Консультацию и помощь можно получить в Таллинне в офисе эстонского Совета по делам беженцев: улица Лиивалайя, 28. График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, + 372 58811311. сайт.