Младшая и недооцененная сестра Венеции: какой волшебный город Италии "прячется" от туристов

Италия – одна из самых популярных стран среди туристов. В большинстве ее городов негде яблоку упасть от туристов. Однако на севере страны от путешественников "спряталась" легендарная и вообще недооцененная Падуя.

Падуя расположена в регионе Венетто. С Венецией город разделяет всего 36 километров. Между тем до столицы – Рима – придется проехать около 400 километров, рассказывает Закордон 24.

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Почему Падуя – must visit в Италии

В многочисленных путеводителях Падую называют "младшей сестрой Венеции". Однако если Венеция ежедневно не слишком охотно принимает тысячи туристов, Падуя рада путешественникам. Сейчас город – не в туристических топах Италии. В то же время прогнозируют, что его популярность будет только расти.

Прибывая в Падую, чувствуешь себя так, будто машину времени уже изобрели и теперь можно побывать в эпохе Возрождения. Кажется, что, гуляя по улицам города, можно подсмотреть через окно, как в своей мастерской Микеланджело колдует над мрамором, а в ближайшем кафе подсесть за столик к Данте, который как раз изображает очередной круг ада.



Древняя Падуя бережет свое величие / Unsplash

Падуя – студенческий город. Именно там расположен Падуанский университет, история которого началась еще в 1222 году. Его считают вторым старейшим в Италии и пятым – в мире.

Поклонникам истории стоит посетить Падуанский музей истории медицины. Там можно проследить, насколько выдающаяся роль города в спасении человечества от различных болезней.

Также среди must visit локаций Падуи:

Капелла Скровеньи (славится своими уникальными фресками);

Кафедральный собор Падуи;

Базилика Святого Антония.



Фрески – сокровища Падуи / Unsplash

Кроме того, туристов призывают выделить время, чтобы прогуляться по средневековым площадям, посетить рынки – ровесники города, выпить вина или кофе в местном уютном ресторане и почувствовать вайб древней Италии.