В одной из популярных стран закроют десятки центров для украинских беженцев

В Ирландии в мае 2024 года заявили, что уже в ближайшее время закроют десятки центров размещения украинских беженцев. Это связано с тем, что истекает срок действия почти 70 контрактов.

Отели и другие общественные объекты, в которых селили беженцев, вернут для местного использования. Саймон Гаррис – премьер-министр Ирландии – заявил, что два отеля, в которых жили украинцы, уже снова заработали. В ближайшее время такая судьба ждет и другие помещения, которые сейчас функционируют как центры.

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Также отмечают, что благодаря изменениям (жилье теперь предоставляют только на 90 суток), количество свободных мест существенно возросло. В десятках центров сейчас уже просто не видят необходимости.

Ирландия пересмотрит поддержку беженцев

Кроме того, в мае 2024 года в Ирландии заявили, что намерены пересмотреть поддержку украинских беженцев. Сейчас целью государства является "привести систему в большее соответствие с другими европейскими странами".

Я, конечно, намерен увидеть изменения в ряде областей, которые действительно вносят то, чего, по моему мнению, ирландцам не хватает, а именно подход, основанный на здравом смысле,

– подчеркнул Харрис.

Ожидается, что первые изменения произойдут уже в ближайшее время. В то же время в Ирландии отметили, что намерены поддерживать украинцев, которые спасаются от войны, и в дальнейшем.