Одна из европейских стран закрывает сотни центров для украинских беженцев

Ирландия закрывает сотни центров, в которых раньше жили украинские беженцы. Все из-за того, что люди массово выезжают.

В течение года из центров выехали почти 18 тысяч украинцев. Сейчас в таком типе помещений живут только 40 058 украинцев, которые пользуются временной защитой. Между тем в августе 2023 года этот показатель составлял 57 502 человек.

Обратите внимание 27 на одного местного: в Европе выбрали город, который кишит туристами – кто в лидерах

Сколько центров уже закрыли

Еще весной 2024 года Департамент интеграции сообщил, что жилье украинцам будут предоставлять только на 90 дней. Уже тогда отмечали: закроют значительное количество центров для беженцев.

Так с мая по август разорвали уже 189 контрактов по предоставлению жилья для беженцев из Украины. Львиную долю из них закрыло собственно ирландское правительство. Кроме того, прогнозируют, что в ближайшее время разорвут еще сотню контрактов.



Ирландия поддерживает украинцев / Unsplash

По состоянию на август 2024 года украинцев принимают в 855 заведениях. Между тем в прошлом году в такой период функционировали аж 993.

В Ирландии отметили, что продолжат поддерживать украинцев. Долгое время страна была крайне популярной среди украинских беженцев. В то же время по состоянию на конец лета 2024 года ажиотаж немного спал.