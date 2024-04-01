Вместо шумных Берлина и Мюнхена: какой старинный город Германии – идеальный для туристов

Германия – идеальная страна для туризма весной. Там красиво, безопасно и относительно бюджетно. Тем более, Германия активно поддерживает украинцев. По обновленным данным Евростата, там нашли убежище уже более 1 200 000 беженцев.

Самыми популярными городами среди туристов являются Берлин и Мюнхен. В то же время из-за наплыва путешественников о спокойном отдыхе там сейчас можно забыть. Закордон 24 рассказывает, какой город Германии перенимает туристическую эстафету.

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Туристам рекомендуют посетить Кельн

Сейчас идеальным вариантом для весенних выходных в Германии является город-миллионник Кельн – третий по величине и четвертый по численности населения. Он расположен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на реке Рейн.

Кельн славится своей древней историей: городу более двух тысяч лет. За это время он пережил немало темных моментов истории и восстал из пепла, как Феникс.

Одной из самых выдающихся локаций Кельна является местный собор. Это – самый большой готический храм в Северной Европе и одна из крупнейших святынь мира.



Кельнский собор – одна из самых красивых святынь мира / Unsplash

Также путешественников призывают посетить Римско-немецкий музей. В частности, там можно ознакомиться с памятниками древней культуры. Между тем всех сладкоежек ждут в музее шоколада. Среди развлечений – изготовление шоколадного батончика по собственному рецепту.

Весь старый город Кельна – музей под открытым небом. Одной из местных изюминок является фонтан гномов. По легенде, свое время они помогали местным жителям и выполняли за них почти всю работу. Однако впоследствии гномам это надоело и они ушли из Кельна.



Кельн прекрасен в любое время года / Unsplash

Кельн имеет все необходимое для качественного отдыха: великолепную архитектуру, садово-парковые зоны, музеи, галереи, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны.