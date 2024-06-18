Можно гулять хоть всю ночь: какие европейские города признали самыми безопасными

Без сомнения, безопасность – приоритет в путешествии. Всегда нужно учитывать ситуацию в том городе, куда отправляетесь. Особенно, если путешествуете в одиночку. К счастью, путешественникам уже рассказали, какие города ЕС – самые безопасные в 2024 году.

Стоит заметить, что Европа – целом довольно безопасна для туристов. Однако чтобы сформировать рейтинг городов, в которых можно чувствовать себя спокойнее, пообщались с местными жителями. В частности, расспросили, безопасно ли они чувствуют себя на улице после того, как стемнеет.

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Какие города ЕС признали самыми безопасными для туристов

На пятой позиции в рейтинге расположился древний город Гронинген в Нидерландах. Сразу 86% местных жителей признались, что чувствуют себя безопасно, гуляя ночью в одиночестве. Интересно, что демографически Гронинген – самый молодой город на территории страны. Существует легенда, что его основали выходцы из античной Трои, а первое письменное упоминание датируется 1040 годом, поэтому в городе точно есть чем полюбоваться.



В Гронингене ярко ощущается нидерландский вайб / Unsplash

Четвертое место в рейтинге занял польский город Белосток. Город не слишком популярен среди туристов, однако именно там расположен замок Дворец Браницких, который называют "польским Версалем". Кроме того, старинный город является очень атмосферным, поэтому там можно прекрасно провести время. Тем более, что 86% местных жителей заявили, что чувствуют себя в абсолютной безопасности.

На третьей позиции – очаровательная Любляна (Словения) – самая недооцененная столица ЕС. Старинный город – просто волшебный. В частности, там есть сказочный Мост Дракона, на котором можно загадать желание, и оно непременно сбудется. А также – просто фантастический Люблянский град – древний охранник города. Более 87% местных жителей заявили, что не боятся ночью гулять по улицам Любляны наедине.



Любляна – просто волшебный европейский город / Unsplash

На второй позиции – испанский город Овьедо. Студенческая "столица" Испании с более чем тысячелетней историей привлекает внимание путешественников из разных уголков мира. Тем более, что они могут абсолютно безопасно посещать город. Более 87% местных жителей заявили, что чувствуют себя там очень безопасно.

А теперь (барабанный бой) – самый безопасный из безопасных!

Первое место в рейтинге занял загадочный Копенгаген: гавань торговцев, город сказок. 87% его жителей заявили, что чувствуют себя в безопасности, а 100% – что довольны своей жизнью. Оно и не удивительно, потому что Дания – второе государство в рейтинге самых счастливых стран мира.