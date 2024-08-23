В каких странах украинцы чаще всего открывают бизнес
Источник:"РБК-Украина"
Сейчас на территории ЕС находятся более 4 миллионов украинцев. Большинство из них успешно интегрируются в жизнь тех стран, где нашли убежище. В частности, успешно строят бизнес.
В первые месяцы после 22 февраля 2024 года украинцы пытались интегрироваться в рынки труда стран ЕС, а затем начали диктовать на них свои правила. Статистика говорит, что наши люди создают рабочие места и существенно усиливают экономики выбранных стран.
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Отмечают, что чаще всего украинцы создают бизнес, целью которого является помочь именно их согражданам. В частности, позволить им не чувствовать себя дискомфортно без украинского сервиса.
Не только потому, что знают о качестве украинских услуг, но и из патриотических соображений – идут "свой к своему за своим". Часто украинские предприниматели трудоустраивают украинцев за рубежом, давая рабочие места,
– говорится в сообщении.
Где украинцы охотнее всего открывают бизнес
По состоянию на 2024 украинский бизнес зарегистрирован в более чем 30 странах мира. За очень короткое время украинцам удается не только развиться в определенной сфере, но и стать серьезными игроками на рынке.
Чаще всего украинцы открывают бизнес в таких странах:
- Польша;
- Германия;
- Чехия;
- Великобритания.
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