Город золота и легенд: какую бюджетную европейскую столицу выбрать для путешествия на выходные

Если не собираетесь планировать долгие путешествия, а хочется где-то быстро и качественно отдохнуть в выходные, идеальным вариантом станет Прага. Чешская столица имеет все, что так любят туристы: фантастическую архитектуру, интересную историю, замечательную местную кухню и довольно демократичные цены.

Ежегодно город посещают миллионы туристов. В то же время перенасыщения и человеческих пробок там – фактически нет. Злата Прага готова приветствовать каждого, кто с уважением и любовью готов выслушать ее истории, рассказывает Закордон 24.

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Почему Прага – идеальный вариант для выходных

Конечно, субботы и воскресенья – точно мало, чтобы познакомиться с Прагой. Однако этот город особенн тем, что туда хочется снова и снова возвращаться. Поэтому можно спокойно провести выходные в Праге, увидеть то, что сейчас интересует больше всего, а потом продолжить знакомство.

Прага прекрасно подойдет для романтических путешествий. Однако и во время семейного путешествия там точно не будет скучно. Кроме того, чешская столица – один из лучших городов Европы для соло-туризма. Прага принимает различные форматы и пытается адаптироваться к ним так, чтобы туристам было как можно комфортнее.



Прага – самый сказочный город Европы / Unsplash

Злату Прагу справедливо считают самым загадочным городом. Она век за веком бережет свои легенды и рассказывает их тем, кто открывает свои сердца для чудес. Алхимики, волшебники, ведьмы, призраки, вечный Казанова – Прага знает так много историй. Чтобы узнать самые интересные, туристам рекомендуют записаться на ночные экскурсии.

Среди самых интересных локаций Праги – Пражский град. Его считают самым большим замковым комплексом Европы. Именно там сейчас – резиденция президента, а также – происходят самые красивые праздники и ярмарки.

Кроме того, стоит увидеть: Собор Святого Вита, Золотую улочку, Староместскую площадь, Карлов мост, Астрономические часы.