Париж не вошел в рейтинг: какие города ЕС – лучшие для жизни в 2024 году

Сейчас на территории ЕС находятся более 4 миллионов украинцев. Они успешно интегрируются в жизнь стран, на территории которых получили приют. По состоянию на май 2024 года украинцам рассказали, какие города ЕС –лучшие для жизни.

Чтобы сформировать рейтинг самых комфортных городов ЕС для жизни, опросили жителей 83 городов. Оценивали уровень жизни, безопасность, комфорт и тому подобное.

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Какие города – самые комфортные в ЕС для жизни

10 место – Клуж-Напока (Румыния). Своей жизнью в городе довольны более 94% местных жителей. Кроме того, более 70% заметили, что там легко найти работу. Стоит заметить, что Клуж-Напока – один из любимых городов мира для короля Чарльза III.

9 место – Брага (Португалия). Один из самых недооцененных курортов страны. К сожалению, туристы часто игнорируют его. В то же время местных жителей это совершенно не огорчает. Они признаются, что живут абсолютно счастливо. Более 94% жителей города Брага довольны своей жизнью.

8 место – Росток (Германия). Северный город демонстрирует отличные рейтинги по уровню счастья. Более 90% людей довольны своей жизнью там. Кроме того, более 85% местных жителей отметили: они довольны своей работой.

7 место – Женева (Швейцария). Более 95% местных жителей заявили, что довольны своим уровнем жизни. В то же время люди отмечают: цена аренды на жилье – очень высока. Лишь 8% местных жителей могут позволить себе свободно арендовать жилье мечты.

6 место – Стокгольм (Швеция). Более 95% людей довольны своей жизнью. В то же время также жалуются на высокие цены на аренду.

5 место – Гданьск (Польша). Польский портовый город признали одним из лучших в мире для жизни. Более 95% опрошенных отметили, что абсолютно довольны.

4 место – Лейпциг (Германия). Более 95% людей довольны своей жизнью в городе. Отмечают, что оно – настоящая молодежная столица Германии.

3 место – Копенгаген (Дания). Свою радость от жизни в городе озвучили примерно 96% местных. Они отмечают, что их жизнь – стабильная и безопасная.

2 место – Гронинген (Нидерланды). Более 96% местных жителей – счастливы строить свое будущее там. Около 85% людей заявили, что чувствуют себя в безопасности.

Кто возглавил рейтинг

Первое место в рейтинге занял Цюрих. Его признали лучшим городом для жизни на территории ЕС. Более 97% местных жителей довольны своей жизнью. Они отмечают, что довольны своей работой и уровнем комфорта в Цюрихе.