Украинцы массово выезжают из одной страны ЕС

Евростат обновил данные о ситуации с украинцами в ЕС. Сейчас временной защитой пользуются более 4,3 человек. Больше всего беженцев – в Германии.

Украинцы могут свободно строить свою жизнь на территории стран ЕС как минимум до 2026 года. Временной защитой пока воспользовались более 4 315 600 человек. Большинство из них оценивают свой опыт как положительный. Украинцы успешно интегрируются в жизнь выбранных стран и успешно реализуются в "своих" сферах.

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Куда украинцы активнее всего ехали летом 2024 года

В течение июня больше всего украинцев прибыло в такие страны:

Германия (+15 010; +1,1%);

Польша (+12 520; +1,3%);

Чехия (+4 370; +1,2%).

Кроме того, по данным Евростата, активно украинцы выезжали из Эстонии (-1 245; -3,7%). На втором месте –

Франция, однако показатель – гораздо ниже (-80; -0,1%).

Между тем общая статистика фактически не изменилась. Больше всего украинцев, которые пользуются временной защитой, – в таких странах:

Германия (1 347 525 человек; 31,2% от общего количества в ЕС);

Польша (965 775; 22,4%);

Чехия (360 775; 8,4%).