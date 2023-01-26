Сколько налогов заплатили украинцы в бюджет Чехии: рекордные показатели за 2022 год

После 24 февраля 2022 года Европа открыла свои границы для украинцев, ринувшихся в соседние страны в поисках убежища от войны. Сотни тысяч беженцев приняла и Чехия, из-за чего понесла немалые затраты.

Вместе с тем приезд украинцев положительно повлиял на чешскую экономику. Дело в том, что беженцы не рассчитывают только на государственную помощь, хотят самостоятельно обеспечивать себя – они работают и платят налоги в Чехии.

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Как украинцы влияют на экономику Чехии

Так, по словам чешского министра труда и социальных дел Мариан Юречко, украинские беженцы, которые официально трудоустроились в Чехии, уплатили в 2022 году примерно 8 миллиардов крон в государственную систему социального обеспечения.

В прошлом году люди заплатили более 4 миллиардов чешских крон в систему медицинского страхования. В общем, если сосчитать все выплаты, это было примерно 8 миллиардов чешских крон. Помощь, выплаченная из государственного бюджета, постепенно возвращается,

– отметил чиновник.

Вместе с тем расходы чешского госбюджета, связанные с поддержкой беженцев из Украины, по состоянию на конец 2022 года достигли 18,6 миллиарда чешских крон. Из них 3,2 миллиарда крон – это дотация на жилье, предназначенная для домохозяйств или предпринимателей, которые предложили свои жилые помещения украинским беженцам.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Чехия оформила статус временной защиты для 480 тысяч украинцев. Всего в прошлом году в Чехии пошли работать 171 тысяч беженцев.. Часть украинцев покинула страну или ищут работу.