Место сказок и красивейших пейзажей: какой австрийский город – идеален для путешествия в августе

Австрия – фантастически красивая страна. Там есть величественные города, изумрудные горы с заснеженными вершинами, хрустальные озера. Если планируете отправиться на сити-брейк и уже побывали в Вене, Зальцбурге и Инсбруке, самое время обратить внимание на Грац.

Грац расположен в самом сердце Штирии, которую считают самой загадочной землей Австрии. Легенды о местных вампирах там распространялись задолго до легендарного "Дракулы" из Трансильвании, рассказывает Закордон 24.

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Почему Грац – идеальный город для посещения

За свою древнюю историю (по меньшей мере – тысячу лет) Грац сыграл важную роль в жизни страны. Город всегда был сердцем короны. Он начал свое развитие как важный торговый центр, а впоследствии превратился в "столицу" искусства. Эпоха Возрождения на территории современной Австрии имела наибольшее влияние именно на Грац.

Сейчас Грац привлекает туристов из разных уголков мира. Город сохранил средневековую атмосферу и соединил в себе тот камерный уют и альпийскую красоту, за которую путешественники так любят Австрию.

Находясь в Граце, стоит посетить:

Замок Шлоссберг (символ города, старинный свидетель величия Граца);

Дворец Эггенберг (его называют "австрийским Версалем");

Собор Святого Эгидия;

Ратуша Ратхаус.



Грац – классический австрийский город, который сохранил свой колорит / Unsplash

Кроме того, путешественникам рекомендуют выделить время, чтобы прогуляться по старому городу, попробовать штрудель или торт "Захер" в местной кондитерской, выпить кофе по-венски, заглянуть в уютные магазинчики, просто потеряться в кружеве мраморных австрийских улочек.