Украинские супруги в Техасе учредили стартап борща быстрого приготовления

Супруги иммигрантов из Запорожья основали в США стартап борща быстрого приготовления. Традиционное украинское блюдо Ревенко продают как на рынке, так и онлайн с доставкой.

Особенностью борща Виктории и Алексея является то, что все его ингредиенты высушены и помещены в небольшую банку. С одной такой порции можно сварить целый горшок готового блюда.

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Миссия супругов – сделать борщ доступным для всех тех, кто не имеет возможности по нескольку часов стоять на кухне.

Борщевой бизнес

Страсть Ревенко к украинскому блюду началась с покойного отца Алексея. Мужчина после выхода на пенсию начал коллекционировать рецепты борщей. Куда бы он ни ездил, или с кем не общался, всех спрашивал способ приготовления этого блюда. Со временем ему удалось собрать почти 1500 тысячи самых разнообразных рецептов борщей.

Поэтому имея такое сокровище, Ревенко, которые уже 14 лет проживают в Штатах, решили основать свой борщевой бизнес.



Виктория и Алексей Ревенко / Фото Виктории Ревенко

Сначала они продавали на рынке в Далласе готовый борщ на разлив. Украинское блюдо быстро набрало популярность среди американцев, но коронавирус разрушил амбициозные планы супругов. Поскольку на рынке запретили продавать готовую еду, муж с женой решили видоизменить свой бизнес. Так появился стартап сухого борща.



Виктория Ревенко продает готовый борщ на рынке в Далласе / Фото Виктории Ревенко

Поиски идеального рецепта

Семья признается, что для создания идеального рецепта им пришлось много экспериментировать "как высушить овощи и как сделать борщ борщом". Сейчас они тщательно оберегают свою секретную формулу, только добавляют, что найти ее помогла дочь.

Наша дочь очень любит поесть, но исключительно хорошую и настоящую еду. Она у нас маркер борща – своеобразный критик этого блюда. Дочь с большим подозрением относилась к сухому борщу, что он ненастоящий,

– рассказывает украинка.

Со временем женщина перестала говорить, что это сухой борщ. И как-то дочь, съев миску приготовленного блюда из сухих ингредиентов, даже не заметила разницы. Именно тогда супруги поняли – вот он идеальный рецепт.



Дочь дегустировала рецепты борща / Фото Виктории Ревенко

Сухую смесь поместили в специальные банки, которые украсили петриковской росписью украинского художника Александра Опария, чтобы каждая из них передавала национальную культуру.

Узоры на контейнерах имеют определенные подсказки: красные цветы для классического свекольного супа, зеленые для версии болгарского перца, желтые для летнего супа. А после приготовления борща таким банкам можно найти применение в любом домохозяйстве.



На банках с сухим борщом нанесли Петриковскую роспись / Фото Виктории Ревенко

Как приготовить борщ

Сначала надо вскипятить бульон, который можно купить готовым в супермаркете.

После этого засыпать сухую смесь.

К борщу можно добавлять мясо, или же оставить его вегетарианским.

Овощи незаметно разбухают и уже через 20 минут готовое блюдо можно подавать на стол.



Борщ, приготовленный из сухих ингредиентов / Фото Виктории Ревенко

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