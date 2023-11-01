Украинцы в Швейцарии: государство продлило временную защиту до марта 2025 года

Украинцы останутся под временной защитой в Швейцарии до марта 2025 года. Такое решение приняло правительство страны.

Также Швейцария планирует активнее трудоустраивать беженцев из Украины. На что рассчитывать украинцам, получившим или планирующим получить временную защиту в стране – читайте дальше.

К теме Дополнительные выплаты и средства на дорогу: как украинских беженцев мотивируют выезжать из ЕС

Статус S для украинцев продлен

Правительство Швейцарии решило не отменять действие временной защиты для украинцев и продлило его до 4 марта 2025 года. Ситуация с безопасностью пока не позволяет украинским беженцам вернуться домой.

Ожидается, что ситуация в Украине не изменится в обозримом будущем,

– подчеркнули в заявлении Федерального совета Швейцарии.

В дальнейшем граждан Украины планируют активнее трудоустраивать. Хотят дать работу 40% украинцев, имеющим статус S. Этот статус позволяет выезжать за границу, а также работать в Швейцарии в течение одного года с возможностью продления.

По состоянию на конец октября 2023 года активный статус S в Швейцарии получили более 66 тысяч украинцев. Швейцарское правительство не планирует его отменять, пока в Украине не стабилизируется ситуация с безопасностью.

Страна предложит украинцам деньги за возвращение домой

Государственный секретариат по миграции и власти швейцарских кантонов разработали программу добровольного возвращения украинских беженцев на родину. Им будет предложен финансовый стимул в размере от 1 000 до 4 000 швейцарских франков.

Швейцария надеется, что когда ситуация в Украине станет более безопасной, украинские беженцы добровольно вернутся назад через 6 – 9 месяцев.

Дополнительным стимулом может стать финансовая поддержка в размере от 1 000 до 4 000 швейцарских франков (примерно от 1 040 до 4 150 евро). Сумма помощи будет зависеть от того, когда именно украинцы покинут территорию Швейцарии: чем раньше, тем больше будет выплата.