Швейцария стимулирует украинских беженцев выходить на работу: детали

Страна хочет, чтобы украинцы активнее искали работу и зарабатывали свои средства. Поэтому для них решили отменить обязательное разрешение на работу, которое выписывают местные власти.

По статистике, по состоянию на ноябрь, в Швейцарии трудоустроен только каждый пятый беженец. Но Федеральный совет собирается в следующем году значительно увеличить долю трудящихся. Планируется помочь устроиться 20 – 40% украинских беженцев.

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Трудоустройство без преград

Власти уверены, что трудоустроенные украинцы снизят нагрузку на систему соцобеспечения. Для начала процедуру планируют упростить формально – убрать один документ.

Одним из препятствий для выхода на рынок труда является то, что каждый беженец должен получать разрешение на работу от местных властей. Кантон проверяет, как заключен трудовой договор и достаточная ли там зарплата. В большинстве случаев трудовые соглашения получают одобрение – в Цюрихе, например, подтверждают 90% из них. Поэтому некоторые политики настаивают, что процедуру получения разрешения на работу для украинцев со статусом S следует упростить.

Украинцы от этого только выиграют, потому что именно необходимость ходить по инстанциям отталкивает многих от активного поиска работы. Кроме того, в такой ситуации работодатели станут в целом привлекательнее для беженцев, да и у власти будет меньше работы,

– разъяснила депутат парламента Корина Гредиг.

Если такие изменения будут приняты, украинцы должны будут только сообщать местным органам власти о выходе на работу. За окончательное решение парламент Швейцарии может проголосовать через несколько недель.

Швейцария продлила временную защиту украинцев

Украинцы останутся под временной защитой в Швейцарии до 4 марта 2025 года. Решение о продлении статуса S для беженцев приняло правительство страны. Ситуация в Украине пока не позволяет украинцам вернуться домой.

В конце октября 2023 активный статус S в Швейцарии имели более 66 тысяч украинцев. Правительство страны не планирует его отменять, пока в Украине не станет безопаснее, чтобы беженцы могли вернуться.