Украинцы в Швейцарии: почему беженцев все меньше размещают в семьях

Беженцев из Украины перестают размещать в семьях в Швейцарии. Ситуация отличается в некоторых кантонах, но в целом такая тенденция сохраняется почти по всей стране.

Местные семьи все меньше принимают украинцев. Сейчас в некоторых кантонах вместе со швейцарцами остаются проживать 10 – 30% беженцев. Но в прошлом году этот показатель был на уровне 65%.

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Украинцев в Швейцарии стало меньше

После 24 февраля многие швейцарские семьи принимали у себя украинцев. Сейчас количество таких семей сократилось, ситуация зависит от кантона. Эксперты сходятся в том, что все меньше беженцев прибывает в Швейцарию, поэтому нет острого дефицита жилья. Переселенцам хватает места в отелях и центрах размещения.

Сначала убежище в Швейцарии искали преимущественно женщины и дети. Сейчас из Украины прибывает больше социально уязвимых людей, раненых, больных и пожилых людей. Или даже многодетные семьи. Их трудно адекватно размещать в принимающих семьях,

– рассказал директор организации Caritas Aargau Фабьен Ноттер.

Сейчас в Caritas перестали заботиться о швейцарских семьях, принимающих беженцев в нескольких кантонах. В этом просто нет нужды.

К примеру, в кантоне Ааргау в принимающих семьях сейчас проживают около 1 500 беженцев. А еще в мае 2022 года их было вдвое больше. В кантоне Люцерн от всех украинцев, получивших здесь убежище, только 10% остались проживать в семьях.

Швейцария разрабатывает план возвращения украинцев

Сейчас страна разрабатывает условия прекращения временной защиты для украинцев. Власти изучают варианты отмены для них статуса S (временной защиты) в 2024 – 2025 годах. Швейцария ориентирована на то, чтобы вернуть украинцев сразу, когда это станет возможным с точки зрения безопасности.

Власти обнародовали стратегию для добровольного возвращения беженцев в Украину. Планируют предложить денежное поощрение от 1 000 до 4 000 швейцарских франков. Размер выплаты будет зависеть от того, когда именно украинцы покинут территорию Швейцарии: чем раньше, тем больше будет сумма.

Швейцария надеется, что 80% украинских беженцев на таких условиях вернутся домой по собственному желанию. Государство рассчитывает, что процесс возвращения займет от шести до девяти месяцев.

Напомним, в Швейцарии получили убежище более 65 тысяч беженцев из Украины. Все они имеют доступ к рынку труда и образованию.